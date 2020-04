Vaccino Coronavirus | parte la sperimentazione | test anche su 40 farmaci

Scienziati al lavoro per avere un vaccino contro il Coronavirus. Sono già tante le strade intraprese, l’Agenzia Europea del Farmaco dà il via libera.

Nell’ambito di una ricerca per un efficace vaccino anti Coronavirus, apprendiamo del via libera fornito dall’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) in merito ad una sperimentazione in tal senso.

L’Ente sta prendendo in considerazione tante possibilità in proposito, con nello specifico delle analisi che riguardano circa una dozzina di possibilità di rimedi che si spera possano portare ad una soluzione definitiva anti Covid-19. Alcuni test sono già iniziati, su dei soggetti volontari sani. L’unica cosa certa è che ci vorranno alcuni mesi e si spera di poter ottenere dei risultati concreti entro la fine del 2020, nella più ottimistica delle previsioni. Ma sono diversi gli step da dovere necessariamente percorrere e che richiedono volta per volta delle opportune valutazioni.

