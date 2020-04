Andrew Jack di Star Wars muore per il Coronavirus | FOTO

Lui è Andrew Jack ed il Coronavirus ha causato una tragedia. L’attore ha recitato negli ultimi film della celebre saga di Star Wars.

L’attore Andrew Jack è morto per colpa del Coronavirus. Aveva 76 anni e nei giorni scorsi ha contratto la malattia. La circostanza ha ricevuto conferme ufficiali da parte del suo agente. Lui aveva recitato in particolare in due degli ultimi tre film della saga di Star Wars.

In particolare era suo il ruolo del maggiore (e poi di generale) Ematt in ‘Star Wars: Episodio VII – Il Risveglio della Forza’ ed in ‘Star Wars: Episode VIII – L’Ultimo Jedi’. Inoltre ha svolto il ruolo di doppiatore in diversi altri colossal di successo come ‘I Guardiani della Galassia’, ‘Il Signore degli Anelli’ e ‘I Vendicatori’. La morte di Andrew Jack per Coronavirus si è verificata martedì 31 marzo 2020 di mattina, in un ospedale della regione inglese del Surrey. Il suo manager Jill McCullough lo ricorda come una persona brillante ed estrosa. “Viveva in una delle più vecchie case galleggianti della Gran Bretagna, sul Tamigi. Amava tantissimo sua moglie ed era ferocemente indipendente”.

Andrew Jack Coronavirus, la moglie lo ha appreso mentre è dall’altra parte del mondo

Purtroppo lei, all’anagrafe Gabrielle Rodgers, era stata in Nuova Zelanda per lavoro, sempre nell’ambito cinematografico. Ma ha dovuto osservare un periodo di quarantena in Australia, dove ancora si trova attualmente. Questo ha impedito alla donna di vedere suo marito, e purtroppo ha appreso dall’altra parte del mondo della morte del suo amato. L’agente di Jack aggiunge infatti: “Gabrielle non è stata in grado di vedere Andrew o di parlargli prima che lui morisse. Purtroppo, per motivi di sicurezza, non ci sarà neppure un funerale. Il nostro amato Andrew avrebbe dovuto avere un ruolo nel prossimo film di Batman, che uscirà nel 2021 ed il cui ruolo principale verrà ricoperto da Robert Pattinson”. Sono tanti gli attori di Hollywood e numerose altre le personalità di spicco che lo stanno ricordando sui social network. Diversi sono i messaggi in memoria di Andrew Jack in particolare su Twitter.

