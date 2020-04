Liborio Natali, chi è Alessio Leone della serie Maltese: carriera e curiosità

Chi è Liborio Natali, l’attore protagonista della mini serie televisiva Maltese, in cui interpreta Alessio Leone: carriera e curiosità.

Siciliano, nato nel 1979 a Caltanissetta, Liborio Natali è un attore di fiction e cinema che si è fatto apprezzare per aver interpretato il ruolo di Alessio Leone nella serie Maltese – Il romanzo del commissario.

Ha esordito al cinema nel 2011 nel cortometraggio My name is Sid di Giovanni Virgilio, presentato in concorso alla 68 Mostra internazionale del cinema di Venezia, nella sezione Controcampo Italiano.

Carriera e curiosità sull’attore Liborio Natali

In televisione, ha invece interpretato il personaggio di Patrizio Mancuso nella terza stagione della fiction L’Onore e il Rispetto, quindi il notaio Traversi nella quinta stagione di Squadra Antimafia e Marco Rampolla nell’episodio Una faccenda delicata della fortunata serie di Raiuno ‘Il Commissario Montalbano’. Torna al cinema nel 2016, diretto da Gioacchino Palumbo per la realizzazione del film Come se nulla fosse accaduto.

Amante della scherma e di aikido, Liborio Natali è soprattutto un attore teatrale: ha interpretato infatti decine di ruoli, raccogliendo anche un certo consenso di pubblico e critica. Nel 2019, è scelto da Ferzan Ozpetek e fa parte del cast del film ‘La Dea Fortuna’, uscito a dicembre dello scorso anno. Nel film è Leonardo.