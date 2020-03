Stasera in tv – Pechino Express 2020: anticipazioni di oggi 31 Marzo

L’adventure game Pechino Express 2020 continua stasera con il suo ottavo appuntamento e senza Wendy Kay e Soleil Sorge, eliminate dalla competizione: le anticipazioni

Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente ci avvicina a grandi passi verso la finale. Le coppie di concorrenti di Pechino Express in questo ottavo appuntamento saranno infatti solo quattro. L’adventure game di Rai 2 inizierà alle ore 21.20 e ci porterà nella Silicon Valley cinese. Mettiamoci comodi e restiamo a casa ricordando che i 395 Km svolti durante le riprese sono stati percorsi molto prima che si diffondesse il Coronavirus.

Scopriamo insieme cosa accadrà durante questo tortuoso percorso.

Pechino Express 2020:

i concorrenti percorreranno 395 km per raggiungere la meta

Nella prima serata di Rai 2 le quattro coppie di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente dimostreranno il loro valore in una delle prove più difficili dell’edizione. L’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca stasera in televisione ci porterà a percorrere un percorso di 395 km. La tappa finale prevista per questo appuntamento sarà Shenzhen, metropoli tanto moderna da sembrare futuristica. Shenzhen collega Hong Kong al resto della Cina ed è nota con il soprannome di Silicon Valley della Cina. Oltre alla sua capacità produttiva a renderla famosa sono anche le sue attrazioni turistiche, tanto da essere una località costiera rinomata del territorio. La tappa potrebbe essere a eliminazione, ma come sempre questo si scoprirà solo all’apertura della busta. Ciò che è certo è che il viaggio continuerà poi verso la Corea del Sud, meta finale di questa edizione.

Le coppie concorrenti di Pechino Express:

I Wedding Planner

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi I Gladiatori

Max Giusti e Marco Marzocchi Le Collegiali

Nicole Rossi e Jennifer Poni Mamma e Figlia

Wendy Kay e Soleil Sorge Le Top

Ema Kovac e Dayane Mello

Nell’ultima puntata…

