Chi è Dayane Mello: età, foto, vita privata e carriera della modella impegnata nelle puntate in onda dell’avventuroso reality Pechino Express.

Dayane Mello nasce a Joinville, città situata nello Stato di Santa Caterina, in Brasile, a diciassette anni si trasferisce in Cile. Inizia come modella in una piccola agenzia di moda, che diventa molto famosa. Inoltre, è stata sotto contratto con l’agenzia Elite Model Management. Nel 2011 presta la sua immagine all’editoriale della rivista Sportweek realizzato alle Isole Vergini per il numero da collezione dedicato ai costumi da bagno. Poi viene scelta per le campagne pubblicitarie di noti brand internazionali come L’Oréal e Breil. Ha lavorato anche per Yamamay, Intimissimi, Pollini, Angelo Marani e Colmar ed ha partecipato ad alcuni videoclip musicali dei rapper will.i.am ed Emis Killa. Poi firma con l’agenzia Benegas Management, ha fatto il suo debutto in tv a Ballando con le stelle, al fianco del ballerino Samuel Peron. Sarà una delle protagoniste di Pechino Express in coppia con Ema Covac per Le Top.

Dayane Mello chi è: vita privata

Dayane Mello è stata legata sentimentalmente al modello italiano Stefano Sala: nel 2014 ha avuto una figlia di nome Sofia. Ora è tornato single dopo quella storia d’amore.