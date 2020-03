Stasera in tv – Cartabianca: ospiti di stasera e anticipazioni oggi 31 Marzo

Cartabianca, con Bianca Berlinguer, programma di approfondimento giornalistico si occuperà dell’emergenza Coronavirus e di rispondere alla domanda: a chi viene effettuato il tampone?

Il programma condotto da Bianca Berlinguer, Cartabianca, torna sull’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 concentrandosi con le sue inchieste principalmente sulle difficoltà che stanno riscontrando il sistema sanitario e i singoli cittadini.

La trasmissione oggi, 31 Marzo, su Rai 3 inizierà alle ore 20.20. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda.

Leggi anche –> Stasera in tv – Musica Che Unisce su Rai 1: ospiti e scaletta dell’evento

Cartabianca, ospiti di stasera e reportage

Gli ospiti di Cartabianca stasera in televisione saranno in collegamento, tuttavia la rete al momento non ha reso noti i loro nomi. Ciò che è certo è che verrà trasmessa un’inchiesta molto dettagliata sui disagi e la paura scatenati dalla crisi sanitaria che ha colpito l’Italia e il mondo. Gli inviati si sono recati nella sede operativa del numero verde della regione Lazio dedicato al Coronavirus e hanno domandato come si stia affrontando l’emergenza. La scarsità di mezzi risulta evidente, tanto da far diventare il tampone, strumento di rilevamento del contagio, una prassi utilizzata solo in casi di estremo bisogno. La quarantena sta iniziando a dare i suoi primi frutti e si spera possa scongiurare un pericolo ancora più grande del virus stesso, la conclamata impossibilità di curare tutti nel caso in cui si verificasse un contagio ancor più diffuso.

Coronavirus, i numeri di emergenza L’assenza dei tamponi è un problema anche per le regioni che li vorrebbero fare in maniera diffusa. Quando e a chi vengono effettuati? Siamo stati nella sede operativa del numero verde della regione Lazio dedicato al Coronavirus.Di Simone Carolei e Valerio Orsolini Pubblicato da Cartabianca su Venerdì 27 marzo 2020

Il Covid-19 ha colpito duramente anche altre metropoli come Madrid, New York e Londra e la domanda da porsi per il futuro è come disinnescare non solo questa crisi sanitaria, ma anche quella economica che da questa sta derivando.

Il Decreto Cura Italia ha risposto ad alcune esigenze della popolazione italiana e ad altre risponderà nel breve periodo. Cartabianca illustrerà nel dettaglio le misure economiche adottate dal Governo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI