Harry Potter e il Principe Mezzosangue: le location del film

Dove è stato girato Harry Potter e il Principe Mezzosangue: tutte le location del film.

Va in onda questa sera una nuovo appuntamento con la saga di Harry Potter, il famigerato mago che ha il compito di combattere Lord Voldemort. Stiamo arrivando praticamente alle battute finali di questo appuntamento con la saga e per chi non sa nulla della serie ogni film è sempre più appassionante e coinvolgente. Come facciamo a goderci lo spettacolo al meglio visto che siamo in casa in quarantena e non possiamo uscire per andare a caccia dei Dissennatori anche noi? Semplice, organizzando magari un tour nelle location dei film di Harry Potter non appena questa pandemia di Coronavirus sarà terminata.

Quali sono le location del film?

La maggior parte delle location dei film della saga di Harry, come riporta il sito Travelstales si trovano in Inghilterra e anche per questo capitolo, Il Principe Mezzosangue, vedremo alcuni panorami e scorci di Londra, ma anche delle meravigliose campagne circostanti e del Regno Unito. Tanto per cominciare potremo vedere in alcune scene legate al Castello di Hogwarts, il villaggio di Lacock nel Wiltshire. Nel chiostro dell’abbazia ad esempio sono state girate le scene in cui Harry e i suoi amici camminano nei corridoi esterni della scuola. Ci spostiamo poi a Glen Coe, precisamente a Clachaig Gully. Qui sono state girate alcune scene come quella del funerale di Aragog.

Le scene girate a Londra

Spostandoci invece a Londra attenzione perché vedremo una scena particolarmente forte con un ponte che salterà in aria per colpa dei Mangiamorte. Che ponte é? Attenzione, attenzione perché si tratta del Millennium Bridge, il ponte pedonale proprio nel cuore di Lodra tra Southwark e Blackfriars. Sempre a Londra poi si trova il bar dove Harry vede l’apparizione di Silente. Non è un locale finto, è tutto vero e si chiama Café Chaud, oggi Nero Express, ella Surbiton Station, sulla South Western Main Line a sud-ovest di Londra tra le piattaforme 1 e 2.

Di cosa parla Harry Potter e il Principe Mezzosangue?

La trama racconta del sesto anno di scuola a Hogwarts di Harry Potter. Severus Piton è il nuovo insegnante di Difesa Contro le Arti Oscure e a Lumacorno, viene affidata invece Pozioni una scelta non casuale: è lui infatti la chiave per il mistero di Tom Riddle. Harry Potter inizia poi a leggere e a studiare un manuale che pare sia appartenuto a tal Principe Mezzosangue e all’interno ci sono degli incantesimi molto particolari.

I Mangiamorte poi riescono ad entrare a Hogwarts e una morte inaspettata travolge tutti.