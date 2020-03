Harry e Meghan, addio ai social: “Abbiate cura di voi” – VIDEO

L’addio ai social per il principe Harry e la moglie Meghan Markle, l’ultimo messaggio Instagram: “Abbiate cura di voi e ci vediamo presto”.

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno annunciato oggi il loro addio ai social. Si tratta più che altro di un arrivederci, sottolinea la coppia con un messaggio.

Leggi anche –> Harry e Meghan si trasferiscono di nuovo: dov’è la loro nuova casa?

Scrivono infatti: “Anche se potreste non vederci qui, il nostro lavoro continua. Grazie a questa comunità, per il supporto, l’ispirazione e l’impegno condiviso per il bene nel mondo. Non vediamo l’ora di riconnetterci presto. Fino ad allora, abbi cura di te e dell’altro”.

Leggi anche –> Harry e Meghan, indiscrezione dal Regno Unito: la decisione della Regina Elisabetta

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Questo il loro messaggio: “Il mondo in questo momento sembra straordinariamente fragile. Eppure siamo fiduciosi che ogni essere umano abbia il potenziale e l’opportunità di fare la differenza – come si vede ora in tutto il mondo, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità e in prima linea – insieme possiamo sollevarci a vicenda per realizzare la pienezza di quella promessa. La cosa più importante in questo momento è la salute e il benessere di tutti in tutto il mondo e la ricerca di soluzioni per i numerosi problemi che si sono presentati a seguito di questa pandemia. Tutti dobbiamo trovare il ruolo che dobbiamo svolgere in questo cambiamento globale e nel cambiamento delle abitudini su questo nuovo capitolo per capire come possiamo contribuire al meglio”.