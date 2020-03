Harry e Meghan si trasferiscono di nuovo: dov’è la loro nuova casa?

Harry e Meghan si trasferiscono e lasciano il Canada, almeno per ora. Ecco dove hanno comprato la nuova casa.

Nuova casa per Harry, Meghan e il loro piccolo pargolo reale. La coppia, come ormai sappiamo, aveva lasciato l’Inghilterra e si era trasferita in Canada, precisamente a Vancouver nella patria della bellissima Markle. Una decisione che aveva portato ad una inevitabile rottura con la nonna, la Regina Elisabetta, e con tutta la famiglia reale. Harry, stoico nella sua decisione e nell’amore incredibile per la sua compagna, è andato comunque avanti e ha seguito Meghan. Solo che ora sembra che la casa di Vancouver non vada più bene.

Perché Vancouver non va più bene per Harry e Meghan?

Era da un po’ che si vociferava che Harry e Meghan stessero pensando di lasciare, almeno momentaneamente il Canda. Pare che nella città di Vancouver nessun fosse abituato a veder passeggiare delle celebrità in città e che quindi la loro privacy e la loro idea di relax nel verde si sia rivelata una tristissima “fake idea”. Inoltre, sempre a detta dei due, da quando si sono trasferiti, nonostante abbiano provato a mantenere la privacy il più possibile, le cose non sono andate affatto per il meglio anzi. I paparazzi hanno scoperto in breve tempo dove abitavano e hanno iniziato a stargli addosso. Così, Harry e Meghan sono pronti a volare a Los Angeles.

La nuova casa è a Los Angeles

Pare che i due ex reali vogliano provare a vivere ora in California. I Duchi del Sussex, infatti, non hanno realizzato il loro sogno del Canada con il figlio Archie e quindi provano a trovare il loro nido d’amore a LA. La coppia aveva detto, già in passato, che avrebbero trascorso del tempo anche in California, ma ora pare che questa diventerà la loro prima abitazione. Le indiscrezioni sulla loro futura casa Los Angeles sono poche. Si parla di un complesso appartato, quindi una posizione non definita, ma le voci vogliono che la casa sia a Malibu. In una zona però molto isolata, lontana da autobus turistici e da paparazzi. A Los Angeles inoltre Meghan sa che potrà contare sull’aiuto della mamma, che vive e lavora lì. Senza contare che la “città degli angeli” è molto abituata ad ospitare vip e celebrità quindi anche a livello logistico per i due cercare di mantenere la privacy e magari fare una cena o una passeggiata nell’anonimato diventa più semplice proprio grazie alle strutture ricettive, più abituate a lavorare coi vip. Insomma, se Harry e Meghan decideranno di trasferirsi qui lo scopriremo a breve e, sicuramente, arriveranno anche altre news interessanti sulla loro nuova casa.