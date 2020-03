Esselunga, sconti e agevolazioni per contrastare l’emergenza Coronavirus

Esselunga aggiunge uno sconto del 15% ai buoni spesa assegnati dai Comuni nell’ambito del decreto Coronavirus, oltre a corsie riservate per anziani, disabili e donne incinte.

Esselunga risponde all’invito della Presidenza del Consiglio e potenzia, a partire da domani 1° aprile 2020, i buoni che saranno distribuiti dai Comuni nell’ambito delle misure per contrastare l’emergenza Coronavirus, con uno sconto ulteriore del 15% sulla spesa complessiva. Ma non è l’unica novità.

La risposta di Esselunga alla crisi innescata dal Coronavirus

In un momento di difficoltà generale che sta mettendo a dura prova molte famiglie italiane, Esselunga vuole confermare la sua vicinanza al territorio e alle comunità in cui è presente, offrendo un ulteriore contributo per sostenere il Paese e in particolare le fasce di popolazione più deboli e maggiormente colpite da una crisi che ormai non è più solo sanitaria, ma anche economica e sociale.

In tutti i negozi Esselunga, in particolare, è stata attivata una corsia preferenziale per favorire l’accesso agli over 65, alle persone diversamente abili e alle donne in gravidanza, che oltre ad avere la priorità di ingresso avranno una cassa loro dedicata. La corsia preferenziale si aggiunge a quella già istituita per volontari e personale sanitario impegnati in prima linea in questi giorni difficili.

EDS