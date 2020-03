Stasera in tv – Report, le anticipazioni del 30 marzo

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 30 marzo, su Raitre con una nuova puntata di Report: ecco tutte le anticipazioni di oggi

Ritorna l’appuntamento da non perdere su RaiTre con Report. Questa sera, lunedì 30 marzo, andrà in onda la prima puntata che sarà dedicata alla pandemia di Covid-19. Si metterà in risalta la pandemia di Covid-19 partendo da Wuhan, da dove è iniziato tutto con immagini esclusive. Inoltre, l’Oms ha raccomandato a tutti i paesi del mondo di mettere a punto un piano di prevenzione e risposta alle pandemie e di aggiornarlo costantemente. Successivamente si passerà proprio ai contagi in Italia mettendo in risalto com’è avvenuto in Lombardia, Veneto ed Emilia, con la scoperta del “paziente 1” a Codogno. Poi si scenderà anche al Sud attraverso le regioni, come Campania, Calabria e Sicilia, per vedere la situazione e i loro comportamenti presi in relazione all’emergenza Coronavirus.

Stasera in tv – Report, i casi

Infine, ci sarà un focus sugli operatori del 118 che sono sempre in prima linea a lottare. Poi si prenderanno in esame anche le difficoltà di un corpo dello Stato in prima linea nelle emergenze con i Vigili del fuoco, coinvolti anche loro nella diffusione del contagio. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 30 marzo, con una nuova puntata di Report in onda in prima serata su Raitre.