Fedez consulente per le banche: rapper firma accordo – VIDEO

Il rapper Fedez diventa consulente per le banche: firmato accordo con la società Be, quotata al segmento Star, guidata da Stefano Achermann.

Dopo aver dato il via insieme alla moglie Chiara Ferragni a una raccolta fondi per finanziare le cure contro il Coronavirus, il rapper Fedez non si ferma e si rende partecipe di un’altra importante iniziativa.

Come scrive infatti il Corriere della Sera, il rapper farà da consulente agli istituti di credito e alle assicurazioni per le loro strategie sulla presenza e la comunicazione digitale.

Viene infatti stipulato l’accordo tra il noto rapper e la società Be, quotata al segmento Star, guidata da Stefano Achermann. Una svolta decisamente importante dunque per lui, che così entra anche nel business finanziario. Per le banche, sarà un partner importante, soprattutto nell’approccio con le nuove generazioni.