Regno Unito, una donna scopre che il suo invervento per la rimozione di un tumore al seno è stato annullato a causa della pandemia. Approfondiamo insieme la vicenda.

Pochi giorni fa la vita di una donna di cinquantaquattro anni, Diane Peterson, è stata teatro di uno spiacevole evento che ha portato lei e la sua famiglia in una situazione precaria e pericolosa. Il tutto avviene nel Regno Unito, uno dei paesi europei che sta accusando per ultimo l’emergenza Sars-cov2 e che, sotto la guida di Boris Johnson, sta attuando una politica restrittiva legata all’immunità di gregge. La situazione ha quindi comportato un aumento esponenziale degli infetti in Bretagna è un conseguente sovraffollamento degli ospedali. La crisi sanitaria, e di governo, ha colpito anche i singoli cittadini, tra i quali sorge la storia di Diane Peterson e del suo annullato intervento oncogeno.

Regno Unito, la storia di Diane Peterson

“Mi fu detto che per interventi come il mio era necessario il reparto di terapia intensiva, ma i posti disponibili erano occupati dagli infettati da Coronavirus – racconta il marito della Peterson – E’ una situazione disperata ma stiamo ancora aspettando che qualcuno ci chiami e ci dica cosa dobbiamo fare […] mia moglie era furiosa dopo quella telefonata, non sta bene ed è stressata.”

Questo è un breve estratto della storia di Diane Peterson, una madre di famiglia inglese che, a pochi giorni dal suo intervento per rimuovere un pericoloso tumore ai polmoni, scopre di essere stata rinviata a data da definirsi a causa dell’insorgenza dilagante del virus più spietato dell’ultimo secolo. La donna è moglie e madre di due giovani ragazzi, di diciassette e vent’anni, e si ritrova in una situazione disperata che potrebbe condannare per sempre la sua vita. La speranza è che la famiglia abbia presto risposta e che la storia di miss Peterson non diventi un’amara tragedia. Gli ospedali inglesi si stanno organizzando per contrastare il virus e la situazione pare svolgersi per il meglio.