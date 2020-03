Montalbano, L’Altro Capo del Filo: le location in Friuli Venezia Giulia

Dove è stato girato L’Altro Capo del Filo, l’episodio in onda questa sera del Commissario Montalbano.

Questa sera va in onda un nuovo appuntamento con il mistero. Arriva infatti una nuova puntata de Il Commissario Montalbano, L’altro Capo del Filo. Questo il nome del romanzo trasposto in televisione con la maestria di Luca Zingaretti. Ogni appuntamento con Montalbano ci porta sempre a viaggiare alla scoperta della Sicilia. Location mozzafiato, come la casa del Commissario, ma anche scorci dove si svolgono le indagini che con la loro bellezza rischiano di distogliere quasi l’attenzione dalla trama. Generalmente ci troviamo quindi in Sicilia, ma per l’Altro Capo del Filo invece ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia.

Le location di Montalbano

La puntata si svolge in un paese immaginario, quello di Bellosguardo. Le riprese però sono state girate invece a Venzone e Cividale del Friuli, due location esistenti proprio in provincia di Udine. Venzone è un paesino medioevale circondato da mura che sembrano, ancora oggi, volerla proteggere dall’esterno. Tantissimi monumenti e meraviglie architettoniche di susseguono passeggiando tra le vie come la Cappella di San Michele o il Duomo di Sant’Andrea.

Cividale del Friuli

L’altra location della puntata di questa sera del Commissario Montalbano è Cividale del Friuli e il punto più interessante è il famigerato Ponte del Diavolo. Leggenda vuole che nessuno riusciva a costruire un ponte sul fiume Natisone. Un architetto dell’epoca un giorno disse che avrebbe dato l’anima al diavolo pur di riuscire nell’impresa ed ecco apparire proprio il Diavolo. L’essere si accordò con l’uomo: gli avrebbe fatto costruire il ponte, ma ogni anima che lo avrebbe attraversato sarebbe stata sua. Il giorno dopo il ponte era fatto, ma il Diavolo era sull’altra parte del fiume ad aspettare. Ma tutti gli abitanti e i prelati delle chiese vicine iniziarono a pregare dal lato opposto del ponte e gli spedirono contro un gatto. Il Diavolo stizzito e svergognato andò via.

La Trama di Montalbano

La trama della puntata L’altro Capo del Filo di Montalbano è piuttosto intensa. Sulle coste della Sicilia ci sono continui sbarchi e tutti i poliziotti e le forze dell’ordine di Vigata stanno cerando di fare la loro parte. Catarella compreso anche se il suo animo così dolce non riesce a sopportare tutto quel dolore. Compare però un delitto. Una giovane sarta viene assassinata Elena. La donna era stata amante del Dottor Osman e Lillo, un collaboratore della sarta era follemente innamorato di lei tanto da tentare il suicidio dopo la notizia della morte.

Mimì insieme al PM TOmmaseo cercano di arrestare l’amante attuale della donna, Diego Trupia, e intanto Montalbano cercherà di scoprire cosa è successo alla povera sarta, trucidata con dei colpi di forbice.