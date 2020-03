Little Big Italy: anticipazioni puntata 30 marzo 2020

Little Big Italy: tutte le informazioni sul programma condotto da Francesco Panella per trovare i migliori ristoranti italiani nel mondo.

Nuovo inizio settimana e nuovo appuntamento, come sempre di lunedì, per Little Big Italy, il programma condotto da Francesco Panella, ristoratore e proprietario assieme alla famiglia del ristorante “Antica Pesa” a New York. Come in ogni puntata il conduttore si farà guidare da tre expat italiani che gli faranno provare il loro ristorante italiano preferito: chi vincerà la competizione conquisterà un buono per mangiarci per un anno.

Continua il successo per il programma che anche la scorsa settimana ha ottenuto un dignitosissimo490.000 spettatori con l’1.6% di share. Ecco il resto degli ascolti nel dettaglio: su Rai1 il film tv C’era una volta Vigata – La concessione del telefono ha conquistato 4.118.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica ha interessato 1.162.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha intrattenuto 4.412.000 spettatori (16.3%). Su Rai3 la riproposizione di In Arte Mina ha raccolto davanti al video 1.656.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 1.179.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – La trincea in corsia ha registrato 1.246.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 458.000 spettatori con l’1.5%.

Little Big Italy: anticipazioni

Per la dodicesima puntata Little Big Italy si trasferisce alle assolate spiagge della California, in particolare a Los Angeles. Dalle anticipazioni ne vedremo delle belle, visto che Francesco si troverà a gustare una versione americana della caprese.

Come sempre le prove saranno tre: i la scelta dell’expat, il piatto forte dello chef e un fuori menù o “voglia” scelto da Francesco. Alla fine di ogni pasto ci saranno i voti, da 1 a 5 gettoni per ogni piatto a cui si aggiungerà il voto segreto di Francesco sull’italianità.