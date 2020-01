Francesco Panella, chi è il conduttore di Little Big Italy: età, vita e carriera

Chi è Francesco Panella: chi è il noto ristoratore romano e conduttore dello show di successo sui ristoranti all’estero Little Big Italy, in onda su Nove.

Francesco Panella nasce nel 1971 a Roma, luogo in cui ha sempre vissuto. Vive nel mondo della gastronomia, grazie al ristorante di famiglia “L’Antica Pesa” di Roma, in attività dal 1922 come uno dei locali più conosciuti della Capitale, nel cuore del quartiere Trastevere, precisamente in via Garibaldi. Da osteria il locale si trasforma, nel corso degli anni, in ristorante affermato. Francesco ha portato avanti l’attività di famiglia insieme a suo fratello Simone. Sulla vita privata del ristoratore romano non si hanno informazioni, perché Francesco è molto attento alla sua privacy. Non si conosce neanche la sua data di nascita precisa, né se abbia una relazione o dei figli.

Francesco Panella: lavoro e curiosità

Francesco Panella, come erede di un’antica osteria romana, si approccia al mondo della cucina molto giovane, rispettando la tradizione della cucina romana e aggiornandosi su nuovi concepts culinari. Nel 2012, dopo aver reso il ristorante di famiglia uno dei più conosciuti di Roma, decide di trasportare il suo concetto di cucina anche oltreoceano. Si trasferisce a New York, dove apre un secondo ristorante, anche questo chiamato “L’antica Pesa”, che si trova in Barry Street a Brooklyn, NY. In futuro aprirà un secondo ristorante, a Manhattan, chiamato “Feroce”. In pochi anni il suo nome, insieme a quello del ristorante, diventano tra i più apprezzati della Grande Mela. Dal suo profilo Instagram si può capire quanti personaggi del mondo dello spettacolo internazionali e non, frequentino il suo locale. Jennifer Lopez ha festaggiato i suoi 40 anni a “L’antica Pesa”.

La svolta con il programma Little Big Italy

Nel 2018 diventa conduttore e giudice di un programma in onda su Nove: Little Big Italy. Si tratta di un format molto simile a quello di “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese, dove si sfidano tre expats italiani a puntata.

I concorrenti si mettono in gioco con i loro ristoranti italiani preferiti che si trovano nelle città in cui vivono. Dal 2012, inoltre, Francesco Panella è impegnato in un programma dal nome “Il mio piatto preferito” in onda inizialmente su Gambero Rosso e ora ripreso da Food Network.