Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 29 Marzo

Domenica in oggi, 29 Marzo, torna sull’emergenza Coronavirus in collegamento con tanti artisti come Mika: gli ospiti di oggi e cosa accadrà in puntata

Nel rispetto delle norme emanate dal Governo Conte, Mara Venier sarà in collegamento con i suoi ospiti tramite collegamento. La puntata che inizierà alle ore 14.00 su Rai 1, sarà dedicata in parte all’epidemia di Covid-19 e in parte la padrona di casa cercherà di intrattenerci facendocene, per un attimo, dimenticare.

Scopriamo insieme che cosa accadrà e, come ci chiede la zia, restiamo a casa.

Domenica in sull’emergenza Coronavirus e tante interviste

La 29° puntata di Domenica in sarà contraddistinta dalla stessa caratteristica che ha accomunato tutto quest’ultimo periodo di messa in onda: non ci sarà il pubblico. Gli ospiti, però, ci saranno, pur non presenti fisicamente.

La padrona di casa inizierà col tenerci aggiornati sull’epidemia riportando le condizioni in cui versano gli ospedali di Roma, Bari e soprattutto Bergamo. Domenica in con la sua inchiesta riporterà le difficoltà del personale medico e i piccoli successi riportati da medici e infermieri che si sono prodigati per portare l’Italia fuori da questo periodo di crisi, sanitaria quanto economica. Anche grazie alla quarantena, timidamente, i numeri relativi al contagio stanno iniziando a diminuire eppure ci vorrà ancora del tempo per poterci dire definitivamente fuori dai guai.

Non mancheranno neanche le notizie positive perché la zia ci mostrerà che, nonostante tutto, “la vita va avanti“. Nei tre ospedali, infatti, si sono verificate delle nascite, segnale positivo che fa ben sperare in una situazione emergenziale tanto grave come quella che il bel Paese sta vivendo in questi giorni. Da Atene si collegherà Mika, cantante di successo e uomo di grande sensibilità, artistica e umana. L’artista racconterà come la città greca stia affrontando l’emergenza e accennerà ai suoi piani per il futuro. Successivamente sarà in collegamento da una delle sue Comunità Exodus Don Mazzi che racconterà come i suoi ragazzi si siano prodigati per creare e distribuire gratuitamente delle mascherine protettive. Roby Facchinetti in collegamento da Bergamo racconterà come la sua città, principale luogo di diffusione del virus, stia affrontando l’emergenza Covid-19.

Teo Teocoli porterà la sua testimonianza tramite collegamento da Varese, strappandoci qualche sorriso. Infine, Orietta Berti e padre Enzo Fortunato parleranno del messaggio universale di Papa Francesco e del suo potere di toccare il cuore di cristiani e non.

Ospiti di oggi:

Mika

Don Antonio Mazzi

Roby Facchinetti

Teo Teocoli

Orietta Berti

padre Enzo Fortunato

