Iva Zanicchi, chiarisce la vicenda su Chiambretti e il Coronavirus

Iva Zanicchi chiarisce la storia su Piero Chiambretti, il conduttore de La Repubblica delle Donne. Si vocifera che avesse tenuto nascosta la vicenda del Coronavirus.

Iva Zanicchi è stata recentemente accusata di aver diffuso una notizia: il produttore de La Repubblica delle Donne e Piero Chiambretti avrebbero tenuto nascosta la notizia del Coronavirus. Con un video pubblicato su Instagram, però, la cantante ha espresso il suo dispiacere per quanto è stato detto sul suo conto. Avrebbero rilasciato delle dichiarazioni che non sono veritiere. Ma la Zanicchi sa quanto stia soffrendo Chiambretti e non avrebbe mai detto nulla del genere; così ha concluso il video, mandando un abbraccio al conduttore.

Dopo che Piero Chiambretti ha parlato della perdita di sua madre, si è sollevato un polverone per una frase che Iva Zanicchi avrebbe pronunciato sul Coronavirus. L’opinionista de La Repubblica delle Donne ha voluto fare un chiarimento: “In un momento così difficile per il nostro paese, per tutti noi, per tante famiglia che piangono i propri cari, questo messaggio potrebbe anche essere fuori luogo. Ma ci tengo a precisare perché mi ha fatto soffrire”. Ha proseguito aggiungendo: “Su un noto settimanale hanno riportato una frase che io non ho assolutamente detto: hanno scritto che il produttore, durante La Repubblica delle Donne, non ci avrebbe avvertito che Chiambretti aveva il Coronavirus. Questo non è assolutamente vero. Quando l’ha saputo, il produttore ci ha subito avvertito”.

Il saluto affettuoso di Iva Zanicchi per l’amico Piero

Iva Zanicchi non sta vivendo bene questi giorni di quarantena: “Sui social hanno insinuato che Piero Chiambretti avesse tenuto nascosta la malattia. Questo è falso, non è vero. Sto davvero male. Pettegolezzi e cattiverie dovrebbero essere messe da parte”. Ha concluso la storia su Instagram con i saluti per il suo amico: “Io invece voglio mandare un saluto materno a Chiambretti: in questo momento sta soffrendo tanto per la perdita della mamma che ha amato così tanto”.

