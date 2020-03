Al Grande Fratello Vip scoppia il caso sul tampone di Valeria Marini, ne parla Selvaggia Lucarelli che insinua non si abbiano i risultati della concorrente.

Valeria Marini ha dichiarato giorni fa che, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, si è sottoposta al tampone per il Coronavirus. La giornalista Selvaggia Lucarelli, però, ha trovato delle incongruenze e parla di una telefonata avuta proprio con la Marini, che avrebbe alimentato ulteriormente i suoi dubbi.

Valeria Marini è entrata al GF Vip il 24 febbraio, 3 giorni dopo la scoperta del primo paziente di Codogno. In quella data il virus si stava già diffondendo, ma in pochi avevano compreso realmente il dramma in arrivo. I tamponi, inoltre, venivano fatti solo a chi presentava gravi sintomi. “Intorno al 10 marzo, Valeria Marini inizia ad avere la tosse, è stanca, spossata. Sta male anche Antonio Zequila, va a letto senza neppure cenare. Fabio Testi è preoccupato e così anche gli altri coinquilini, i quali lì dentro non conoscono bene la situazione del contagio nel paese“, così annuncia la Lucarelli. Paolo Ciavarro e Aristide Malnati vedono uno dei cameramen con la mascherina. La preoccupazione sale, ma Valeria assicura di essere negativa.

La Mediaset e Valeria Marini devono delle spiegazioni

La giornalista Selvaggia Lucarelli chiama la diretta interessata e le chiede se ha fatto il tampone: “Si, prima di entrare al GF ma tramite un mio amico dottore, non posso parlarne, è una cosa privata… io l’ho fatto prima, il 19 febbraio, di venerdì o sabato”. La Marini avrebbe fatto il tampone prima che venisse scoperto il primo paziente di Codogno il 21 febbraio? Nonostante la confusione delle date (il 19 era un mercoledì), la Marini ha continuato a sostenere di aver fatto le analisi e tutto quanto. Ma il tampone? “No, quello no“, così avrebbe risposto Valeria alla Lucarelli, smentendo nuovamente se stessa. La situazione resta poco chiara: la showgirl ha dato alla redazione del Grande Fratello Vip il l’esito del tampone che avrebbe fatto oppure no?

