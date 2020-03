Grande Fratello Vip, la triste realtà di Adriana Volpe: “È durissima”

Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip a causa della scomparsa del suocero, Adriana Volpe si è sfogata svelando la ripresa della vita quotidiana

Il padre del marito di Adriana Volpe non ce l’ha fatta. E così la stessa conduttrice televisiva ha dovuto lasciare il Grande Fratello VIP ritornando così alla vita di tutti i giorni nonostante l’emergenza Coronavirus. Ai microfoni del settimanale Chi ha rivelato: “Ritornare al mondo reale dopo oltre 70 giorni è di per sè durissimo, se poi pensiamo al contesto… È come se un grosso macigno fosse calato sulla realtà”. Poi ha aggiunto le sensazioni positive degli ultimi giorni grazie al calore delle persone: “Non mi sento schiacciata perchè vedo migliaia di braccia tese a soccorrermi. È una sensazione che scatena in me profonda commozione”.

LEGGI ANCHE >>> Belen Rodriguez, Coronavirus: “La Fashion Week andava annullata”

Se vuoi seguire tutte le ultime notizie selezionate dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e l’abbraccio con la figlia

Il ritorno a casa, però, è stato emozionante visto che ha potuto riabbracciare la figlia Giselle come ha svelato al settimanale Chi: “Rivedo molto di me in lei: è pratica, caparbia ed empatica, riesce a capire le persone e le situazioni. È il mio orgoglio!” Infine, la stessa Adriana Volpe si è detta molto soddisfatta del suo lavoro nella casa del Grande Fratello Vip mettendosi in mostra senza maschere.