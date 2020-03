I dati del contagio da Coronavirus in Italia del 25 marzo: frenata in alcune province della Lombardia, casi cresciuti in tutta Europa.

5.210 nuovi contagiati, ben 1.036 persone giudicate guarite in un solo giorno e anche oggi 683 decessi. Questi sono i dati odierni riguardanti il Coronavirus in Italia.

I dati aggiornati sono stati resi noti da Luigi D’Angelo, direttore operativo del dipartimento della Protezione civile, in conferenza stampa. Nella giornata di ieri era salito sopra i 5mila casi il dato giornaliero dei nuovi contagiati. Si avevano così in totale 69.176 positivi, co 6.820 decessi e 8.326 guariti.

Dati del contagio da Coronavirus in Italia e nel mondo

Guardando al dato diviso per Regioni, la Lombardia si attesta su 1643 nuovi casi e 296 decessi, in calo rispetto a ieri quando erano stati circa 400. Le province più colpite sono ancora Bergamo e Brescia, con 344 e 299 casi in più. Nel Lazio sono 173 i nuovi casi, con 15 vittime. 373 i nuovi casi invece in Veneto e 21 vittime, nove delle quali a Verona. Nelle Marche, si registrano 198 casi.

Ma i numeri fanno paura non solo in Italia: il contagio aumenta in maniera decisa in tutta Europa. Andrea Ammon, direttrice dell’Ecdc, il centro europeo per il controllo delle Malattie, ahs spiegato:”Negli ultimi 10 giorni il numero di casi di Covid-19 in Europa è cresciuto di 10 volte; centro della pandemia il continente. A rischio capacità dei sistemi sanitari”.