Ryanair annuncia che prolungherà la sospensione dei suoi voli fino a giugno 2020

La Ryanair chiude fino a giugno prossimo. La compagnia irlandese ha deciso di sospendere i voli in tutta Europa per via dell’emergenza Coronavirus. L’espandersi della pandemia in tutto il continente, con le conseguenti misure restrittive per quasi tutti i Paesi, non permette di muoversi e viaggiare. Da qui la decisione della Ryanair di sospendere tutti i voli fino a giugno 2020 quando ci si augura possa essere finita la pandemia e possa almeno una maggiore libertà di movimento.

Ryanair cancella tutti i voli in Europa fino a giugno

La Ryanair nel nostro Paese, in seguito al Decreto dello scorso 10 marzo con cui tutta l’Italia diventava zona rossa, aveva già sospeso tutti i voli nazionali ed internazionali fino all’8 aprile. Ora arriva la notizia di un prolungamento della sospensione di tutti i voli in Europa. “Al momento non prevediamo di operare fino a maggio” ha detto il numero uno di Ryanair Micheal O’Leary. Lo stesso stop ai voli vale per le low cost controllate da Ryanair, ovvero Buzz, Lauda e Air Malta.

Dopo l’entrata in vigore del Decreto hanno chiuso in Italia diversi aeroporti, 18 sono rimasti operativi per permettere gli scambi commerciali ed eventuali eccezionali trasporti. Oggi ha chiuso in Belgio l’aeroporto di Bruxelles Charleleroi, principale hub della Ryanair in Europa. Il traffico aereo per via della pandemia di covid-19 ha subito un’ovvia ed enorme crisi. Fino al 14 marzo la riduzione del volume di traffico era del 20%, oggi siamo all’80%. Una situazione che non migliorerà nel breve periodo, anzi, l’espandersi dell’epidemia anche negli altri Paesi d’Europa e del mondo porterà ad un’ulteriore contrazione.

Chi aveva un volo prenotato con la Ryanair per i prossimi mesi riceverà una mail con le proposte di rimborso possibili. Lo stesso vale per chi si è visto cancellare il volo in questo periodo: nelle prossime due settimane verrà contatto.

Sul sito di Ryanair sono in vendita biglietti con offerte a partire da luglio e super offerte per settembre 2020 a partire da 39 euro.