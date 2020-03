Stasera in tv – Stasera Italia, le anticipazioni del 23 marzo

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 23 marzo, con la nuova puntata su Rete4 in prima serata Stasera Italia: ecco tutte le anticipazioni

Questa sera, lunedì 23 marzo, andrà in onda una nuova puntata di Stasera Italia su Rete4 con la conduzione di Barbara Palombelli. L’argomento principale resta ovviamente l’emergenza Coronavirus con tanti ospiti in collegamento per comprendere al meglio la situazione. Nei giorni scorsi la stessa conduttrice è stata criticamente duramente per alcune sue dichiarazioni: “È venuto fuori che il 90% dei morti è nelle regioni del Nord. Che cosa ci può essere stato di più? Comportamenti di persone più ligie che vanno tutti a lavorare?”

Stasera in tv – Stasera Italia, gli attacchi social alla Palombelli

Sui social la Palombelli è stata duramente criticata e attaccata con commenti del tipo: “Carissima Barbara Palombelli che ti chiedi come mai il virus abbia colpito il nord dove “ci sono le persone più ligie che quindi vanno tutte a lavorare”, vorrei tanto spiegarti il motivo ma poi dovresti uscire di casa per andare in questura a denunciarmi!”. O come questo: “Indecente le insinuazioni a ‘Stasera Italia’ della pseudo-giornalista Barbara Palombelli sui contagi al Nord. Da radiare dall’albo”.

Nelle scorse ore è arrivata subito la sua replica: “La libertà di opinione è sacra. La diffamazione via web è un reato. Tutti i post e gli autori contenenti ingiurie, calunnie e diffamazioni vengono e verranno identificati e chiamati a rispondere in sede civile di quanto hanno scritto. I miei avvocati sono al lavoro. Estrapolare una frase da un contesto in cui si parlava esclusivamente della tragedia di Bergamo, travisandone il contenuto, è un’operazione scorretta. Di tutto il resto si occuperanno polizia postale, magistratura ed avvocati. Venerdì sera si parlava dei bergamaschi e del loro senso del dovere e del lavoro… di andare a lavorare anche con la febbre”. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 23 marzo, in prima serata su Rete4.