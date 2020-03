Amici, Maria De Filippi dura sulla Celentano: “Quelle come te fanno una brutta fine”

Maria De Filippi attacca in maniera dura Alessandra Celentano, rea di aver contestato le scelte della giuria su Javier e Nicolai, delegittimandole.

La scorsa settimana ad ‘Amici‘ è andata in scena una dura contestazione da parte di Javier. Il ballerino non ha accettato il giudizio della giuria sullo scontro con Nicolai, ritenendo di aver ballato meglio dell’avversario. In preda ad un’ira incontrollabile il colombiano ha lasciato lo studio e favorito la nascita di una discussione tra maestri e giuria. Alessandra Celentano, infatti, ha detto ai membri della giuria che avevano dato un giudizio errato, poiché Javier era stato tecnicamente migliore. Quando questi hanno ribattuto di aver dato la loro preferenza sulle emozioni comunicate, la Celentano ha aggiunto che non era un criterio di scelta valido.

Maria De Filippi non ha apprezzato le parole ed il comportamento della sua storica insegnante e glielo ha detto apertamente. A suo modo di vedere, infatti, quelle frasi non servivano ad altro che ad alimentare il malcontento del concorrente, spingendolo ad avere altri comportamenti simili in futuro. Sembrava che tutto si fosse risolto, ma questa settimana la conduttrice ha voluto dare una dura lezione sia alla Celentano che ad Javier.

Maria De Filippi dura con la Celentano: “Quelle come te fanno una brutta fine”

Per giudicare le esibizioni di Javier e Nicolai, questa settimana la De Filippi ha invitato l’ex Etoile dell’Opera di Parigi Eleonora Abbagnato. La fuoriclasse della disciplina ha detto sui due ballerini: “Entrambi hanno un grande talento. A questi livelli si può scegliere solo in base al proprio gusto. Uno è più tecnico, l’altro più interpretativo ed artistico”. La Celentano, comprendendo che il giudizio dell’Abbagnato era stato richiesto per smentirla, commenta: “Maria. Fai questo perché non ti fidi del mio giudizio?”.

A quel punto la conduttrice risponde duramente: “No! Vorrei dimostrarti che a qualsiasi livello bisogna sempre mettersi in discussione. Penso, pur volendoti bene, che pensi di sapere tutto e le persone che pensano di sapere tutto hanno fatto una brutta fine”. Per la cronaca questa settimana lo scontro è stato vinto da Javier e Nicolai ha commentato ironicamente: “Meno male, così non fa drammi”.