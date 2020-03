Un video turbolento per uno dei ballerini di Amici 19, Valentin Dumitru, che non gli fa per niente onore. Il ballerino si rifiuta di eseguire una coreografia, si scaglia contro Javier.

Dagospia ha pubblicato un video con protagonista Valentin Alexandru Dumitru, che non fa onore al ballerino di Amici 19. Nel filmato appare Valentin che si rifiuta di fare una coreografia in cui certi movimento lo fanno sembrare ‘omosessuale‘ e poi si è pronunciato contro Javier Rojas.

Leggi anche -> Amici 2020, cambia la giuria? La decisione di Maria De Filippi

“Al di là di questa danza sei un po’ gay. Se continui a parlarmi in questo modo, mi dimentico delle telecamere, mi dimentico di tutti. Hai problemi? Hai problemi mentali?”, così si è pronunciato il ballerino di Amici 19, Valentin Alexandru Dumitru. Javier ha cercato di far capire a Valentin che non bisogna essere gay per ballare alcune coreografie proprio perché un ballerino deve saper fare tutto: “Mi dice ‘Sei gay, sei gay!’. Non devi essere gay per ballare questo stile. Questa cosa è stupida!”. “Quando facevi questi movimenti sembravi un gay. Tu in ogni caso anche quando parli sembri gay!”, così ha risposto Valentin. Non si sa perché il ballerino abbia voluto far notare la presunta effeminatezza di Javier, soprattutto perché ha usato toni sgradevoli e omofobi.

Leggi anche -> Amici 19, clamoroso retroscena su Valentin: cosa ha fatto

Valentin di ”Amici”: omofobo, bullo e violento from dago dago on Vimeo.

Il comportamento inaccettabile di Valentin

Qualcuno dovrebbe insegnare a Valentin che essere gay non significa essere effeminato e ognuno è libero di essere come vuole. Dell’alunno erano già arrivati due video: nel primo correggeva Natalia Titova e nel secondo attaccava Francesca Tocca, aggredendola. Questi atteggiamenti sono davvero insostenibili e non si comprende perché Maria De Filippi e la redazione non abbiamo detto niente finora.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!