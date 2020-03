Al Bano, annuncio choc in tv: “E’ in coma, era in ospedale...

Il cantante Al Bano è intervenuto alla puntata di Storie Italiane, facendo un annuncio drammatico riguardo un suo amico. Purtroppo l’uomo è in coma.

Al Bano è intervenuto durante la lunga puntata di 3 ore e mezza di Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. La padrona di casa di Rai1, oggi lunedì 16 marzo, ha accompagnato i telespettatori dalle 10:00 alle 13:30, sostituendo La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi e Claudio Lippi, che è attualmente sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus.

Leggi anche -> Al Bano avverte: “Fate attenzione a Vanessa Incontrada”

Durante il collegamento televisivo, prima di affrontare il tema della pandemia, il cantante Al Bano ha fatto un annuncio molto drammatico al pubblico di Storie Italiane. “Ho ricevuto una notizia che mi ha lasciato l’amaro in bocca. Un mio carissimo amico ieri è andato in ospedale per farsi una lastra: era entrato sano, ma ora si trova in coma farmacologico. Da qui voglio fargli un grande augurio, perchè lui, tanti anni fa, mi ha preso per mano e mi ha condotto verso il grande successo e soprattutto perchè è un grande uomo”, questo ha detto il cantante in merito al suo amico.

Leggi anche -> Coronavirus Italia | Al Bano a Mattino 5 | “È la Terza Guerra Mondiale”

Al Bano e la partecipazione a Sanremo

Al Bano ha parlato anche della sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2020 in coppia con la ex moglie Romina Power. Parlando dei brani ‘Felicità‘ e ‘Ci sarà‘, ha commentato: “Considerando il testo di questi brani, la loro sequenza, felicità e ci sarà un mondo migliore, questo è il mio augurio per tutti noi“. I due cantanti sono attualmente ospiti fissi al Serale di Amici 19 di Maria De Filippi, che dalla prossima settimana sarà fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. I due sono stati presenti anche all’ultima puntata di C’è posta per te, dove Al Bano è quasi caduto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!