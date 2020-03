L’avviso di un padre nei confronti degli altri genitori, dopo aver scoperto come sua figlia, preoccupata, si sta preparando per il Coronavirus.

Secondo Greg Hughes, padre di due figli, di Perth, in Australia, non bisognerebbe discutere troppo della pandemia da Coronavirus intorno ai bambini piccoli, così riporta il Mirror. Il padre è rimasto scioccato di scoprire come sua figlia Olivia abbia preso alla lettera le sue parole: la bimba di 8 anni, nella sua stanza, stava facendo delle liste su come meglio prepararsi di fronte al virus.

Leggi anche -> Bimbo di 6 anni annega nel fiume, il padre sconvolto: “E’ stato un attimo”

“Questa è la ragione per cui devo smettere di parlare così tanto di pandemie e Coronavirus di fronte a una bambina di 8 anni“, così ha scritto Hughes sul suo profilo Facebook. Allegato al post c’era la foto di un foglio A4, scritto da sua figlia Olivia, con la lista di tutti i modi in cui avrebbe dovuto prepararsi per fronteggiare la pandemia da Covid-19: ‘fare scorte‘, ‘non toccare il viso’, ‘non andare in camera degli altri troppo spesso’, ‘stare a un metro di distanza da tutti‘. Inoltre, la bimba ha aggiunto una lista di hobbies che avrebbe potuto fare per occupare il tempo, tra i tanti ‘disegnare‘ e ‘scrivere storie‘. Dopo una frase toccante: “Sono un po’ spaventata ma sto anche bene quando penso che nessun bambino è morto per questo. Ma dovrebbero darci dei giorni liberi, giusto per allungare le vacanze“.

Leggi anche -> Coronavirus news | in Inghilterra contagiato bimbo di 9 mesi

Pandemia Coronavirus, i bambini comprendono tutto

Nonostante Greg sia rimasto impressionato da quanto sua figlia abbia effettivamente compreso della pandemia che sta colpendo tutto il mondo, si è anche detto fiero della figlia. “Abbiamo avuto delle conversazioni veramente mature sulla situazione attuale e ogni volta che lei trova qualcosa che non capisce o che la fa stare male, ci sediamo e ne parliamo insieme“, così ha commentato Hughes sul suo profilo Facebook.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!