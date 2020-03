Oggi in onda l’ultima puntata di Don Matteo, il programma con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. A parlare dell’attore che ha reso celebre la fiction, Maria Chiara Giannetta.

Maria Chiara Giannetta ha parlato di com’è l’attore Terence Hill, che interpreta il personaggio di Don Matteo nella serie omonima, arrivata alla sua dodicesima stagione. Stasera in onda su Rai1 l’ultimo episodio della famosa fiction con protagonista anche Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini. L’attrice che interpreta il capitano dei Carabinieri Anna Olivieri ha spiegato com’è il protagonista della serie.

“È pura disciplina: è una macchina da guerra“, questa la descrizione dell’attore ormai ottantenne Terence Hill fatta da Maria Chiara Giannetta. Secondo l’attrice foggiana, le aggiunte al cast dei più giovani hanno ‘rinfrescato‘ la fiction, che in questa stagione ha acquisito un pubblico più diversificato. Maria Chiara ha parlato anche di un altro attore cardine della serie, Nino Frassica: “È l’improvvisazione: è capace di cambiare una battuta in un secondo e di renderla geniale. Fantastico”. Inoltre ha spiegato il rapporto con il suo personaggio: “Ci ho messo tutta me stessa: forse è anche per questo che nella vita personale ho un vuoto. Mi manca l’amore”.

Sulla sua vita privati la Giannetta aggiunge che “in questo periodo sto benissimo da sola, non soffro, mi concentro con entusiasmo sui progetti professionali“. Stasera ricordiamo andrà in onda l’ultima puntata di Don Matteo 12 che, da quanto si evince dalle anticipazioni, sarà una puntata piena di colpi di scena ed emozionante. Sulla possibilità di una 13esima stagione Maria Chiara, che interpreta il Capitano Anna Olivieri aggiunge “Spero proprio di sì. Si saprà nelle prossime settimane: è una probabilità sempre più concreta“.

