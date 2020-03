Mara Venier, la foto su Instagram durante la pandemia: si resta a casa

Mara Venier infonde coraggio ai suoi followers su Instagram, postando una foto insieme al marito durante l’epidemia da Coronavirus.

Mara Venier pubblica sul suo profilo Instagram una foto insieme al marito Nicola Carraro sul balcone di casa. Anche Mara è tra i vip che restano a casa, anche se nella foto i due sono ritratti in balcone. Questo è il massimo che, in questi giorni di pandemia da Coronavirus, ci si può permettere. Stando alle direttive emesse dal decreto Conte, non è consigliato uscire eccetto ragioni di emergenza.

Mara si è detta molto spaventata in questi giorni, soprattutto per il marito Nicola, più grande di lei. “Lui è un soggetto a rischio, non dormo da giorni. Mi sento vulnerabile, cerco di reagire, di pensare positivo, ma sto vivendo una grande angoscia. Siamo di fronte a una malattia per cui non c’è vaccino, non c’è ancora una cura certa, è una situazione pesantissima. Sono preoccupata per tutti gli italiani e per la mia famiglia. Mio marito Nicola non è più un ragazzino, in passato ha avuto problemi polmonari, è un soggetto a rischio. Qualche giorno fa è tornato da Santo Domingo e da allora si è chiuso in casa, non voglio che si muova“.

Mara Venier è molto legata al marito, classe 1942, con il quale è sposata dal 2006. I due sono super innamorati e la conduttrice è giustamente preoccupata per la salute di Nicola. Per quanto riguarda la sua, ha dichiarato che “mi metto la mascherina, mi lavo le mani duecento volte al giorno, rispetto le distanze. Ieri sono entrata a fare la spesa al mio solito supermercato. Quando ho visto che c’era troppa gente sono andata da un’altra parte. Alla sera torno a casa e sto tranquilla, questo non è tempo di cene e ritrovi“.

