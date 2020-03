Mara Venier irrompe a Italia Sì, lacrime e commozione in diretta. La conduttrice del programma di Rai 1 ha lanciato il suo messaggio in collegamento con Marco Liorni e tutto il pubblico della rete ammiraglia della Rai.





Dopo la sospensione del programma della domenica di Rai 1, Domenica In, la conduttrice, Mara Venier, interviene in collegamento durante il programma di Marco Liorni, Italia sì. La commozione è grandissima nelle sue parole in diretta.

Mara Venier la commozione e le lacrime in diretta durante il collegamento con Marco Liorni

Sono queste per il nostro Paese ore estremamente difficili e dense di preoccupazione. Questo a causa del dilagare del contagio da Coronavirus sul nostro territorio nazionale e per l’aumento di ora in ora del numero delle persone risultate positive al test.

A causa dell’emergenza sanitaria, sono stati sospesi alcuni programmi televisivi, tra cui Domenica In. Mara Venier è apparsa ugualmente in diretta quest’oggi attraverso il collegamento con Marco Liorni durante il programma Italia Sì. E le sue parole sono state pervase da una grande commozione.

Su Rai 1 è andata in onda questo pomeriggio una puntata speciale di italia Sì, condotta da Marco Liorni. Ieri la trasmissione ha fatto il record di ascolti, arrivando fino al 20 % di share nella seconda parte del programma. Mara Venier ha raggiunto tutti i telespettatori di Rai 1 collegandosi in diretta con Marco Liorni questo pomeriggio. La conduttrice di Domenica In, direttamente dalla propria abitazione, ha così affermato: “Non avrei mai pensato di iniziare una puntata da casa mia. L’emergenza Coronavirus ha fatto sospendere Domenica In momentaneamente. Questo è un momento davvero drammatico”. Continuando ancora: “Sono sicura che passerà questo momento. Credo che dopo saremo tutti migliori”. La conduttrice si è così commossa pensando al momento così complesso e delicato che sta affrontando attualmente il nostro Paese.

Durante questa puntata speciale del programma Italia Sì interverranno, tra gli altri, anche Carlo Conti, Caterina Balivo, Fiorello, Antonella Clerici e Lorella Cuccarini.