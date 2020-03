Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 15 Marzo

Anche se lo studio oggi, 15 Marzo, sarà senza pubblico, in linea con le norme per l’emergenza Coronavirus, Live – Non è la D’Urso non si arrende: gli ospiti e le anticipazioni su cosa accadrà



La conduttrice di Live – Non è la D’Urso, nonostante le problematiche legate all’emergenza Coronavirus, stasera riuscirà comunque a portare in studio tanti ospiti e sorprese inattese. La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Vediamo insieme le anticipazioni sul programma.

Leggi anche —> Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi 15 Marzo

Live non è la D’Urso: Moric – Favoloso, la storia continua

Live – Non è la d’Urso andrà regolarmente in onda stasera in televisione e si soffermerà su tematiche importanti per il Paese, vista l’emergenza Coronavirus, e su argomenti più leggeri riguardanti principalmente il gossip. Tra gli scoop, di cui la padrona di casa ci ha dato un assaggio in finale di puntata duramente l’ultima messa in onda di Pomeriggio 5, c’è una lettera di Nina Moric. Nel testo dello scritto si notano frasi importanti e accuse ben precise all’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso. Barbara D’Urso senza preamboli ha dichiarato: ”Successa una cosa molto grave. Noi abbiamo una lettera che Nina Moric ci autorizza a leggere”.

La lettera di Nina Moric

La conduttrice ha letto alcuni spezzoni della lettera:

“Favoloso mi ha chiamato da un numero privato dicendomi: ‘Ehi ciao, possiamo parlare? Ho voglia di parlarti’. Sono stata immobilizzata per 19 secondi non dicendo nulla, poi ho messo giù. Il mio stato in quel momento era devastante non riuscivo a muovermi né a parlare. Si chiama stress post traumatico. Dopo tutto quello che lui mi ha fatto, io nutro una grande paura nei suoi confronti. Io sto frequentando una psicologa che cura i traumi….”

“La telefonata è stata registrata quindi non può negare e anzi ho ricevuto un’altra telefonata alle 4 di mattina, ma non ho risposto. Farò la denuncia con tutti i dettagli che in questo momento non posso dire. Il mio stato psicologico è stato compromesso dalla sua chiamata e quindi devo tutelarmi da questa persona che ritengo pericolosa. Si può aggrappare agli specchi ma quello che ha fatto è l’ennesima conferma che lui mi sta facendo mobbing psicologico”.

La versione di Nina Moric sarà sicuramente verificata in serata, tuttavia stupisce perché l’ex gieffino aveva dichiarato di avere in corso un flirt con Elena Morali, ex del comico Scintilla. La conduttrice ha promesso anche altri documenti a testimonianza.

Ci saranno inoltre la madre di Favoloso, Loredana Fiorentino con la cagnolina Bagheera, divenuta ormai la mascotte di Live.

Durante la puntata ci sarà anche un duro faccia a faccia per Clizia Incorvaia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI