La Iulia Barton Inclusive Fashion Industry è un’agenzia di moda fondata da Giulia Bartoccioni nel 2016. ”Siamo i primi al mondo. All’inizio non è stato facile. Stilisti e designer temono che un abito su una modella in carrozzina non abbia lo stesso effetto. Ma sbagliano. Bellezza ed eleganza seguono altri canoni”, il racconto della fondatrice. L’agenzia ha così 40 modelli e modelle ingaggiati in esclusiva, in tutto il mondo, che sfilano, viaggiano, posano per servizi fotografici. Ci sono casting durissimi sia per corsi di posa e portamento. Per esempio Bruna Romano, la “nostra Naomi Campbell”, come ha svelato la stessa Bartoccioni. La ragazza è finita sulla carrozzina due anni dopo un incidente di macchina. Poi ha aggiunto: ”Sembra folle, lo so, ma oggi io mi sento più bella di prima. Adoro la moda, ma sono bassina per la passerella. Non avrei mai potuto sfilare. In carrozzina invece non ho problemi. Anzi rispetto ad altre colleghe che camminano, non soffro nemmeno il mal di piedi per i tacchi”.

Infine, ha svelato: “Ultimamente lavoriamo molto con l’Inghilterra e l’Olanda e, ovviamente, gli Stati Uniti. Si sta iniziando in Francia. Soprattutto la Moda Inclusive sta rapidamente prendendo piede nell’Est. Nostro nuovo obiettivo è portare in pedana anche modelli e modelle in arrivo da contesti difficili, che vivono in condizione di povertà ed emarginazione o vittime di violenza”.

Giulia Bartoccioni chi è: le curiosità

L’obiettivo dell’agenzia di moda è quello di organizzare sfilate inclusive, in collaborazione con storiche case di moda italiane per incrementare la consapevolezza nella comunità con donne da disabilità motorie. Ha un account Instagram che vanta circa 3mila follower.