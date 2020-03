Coronavirus, chiudono Chi l’ha Visto? e Agorà: contagiati tra gli ospiti

Ancora programmi televisivi celebri della Rai, tipo Chi L’ha Visto? E Agorà saranno chiusi nelle prossime ore: ecco la decisione della Rai

Manca solo l’annuncio ufficiale: i programmi di Rai 3, come Chi l’ha visto? e Agorà, vanno verso la chiusura come svelato in anteprima da Fanpage.it visto che negli studi di Teulada (studio 2) e Saxa Rubra (studio 6), sono in programma la sanificazione dei locali dopo le ospitate dei vice ministri Anna Ascani e Pier Paolo Sileri, risultati positivi al Covid-19. Al momento è saltato anche l’appuntamento storico con Domenica In con l’annuncio di Mara Venier: “Domenica In non andrà in onda. Avrei voluto essere con voi per regalarvi un sorriso, ma non è possibile in questo momento di emergenza… vi abbraccio tutti forte forte”.

Coronavirus, i cambiamenti del palinsesto dopo Agorà e Chi l’ha visto?

Nella giornata di oggi, domenica 15 marzo, non ci sarà la puntata sulle reti Mediaset l’appuntamento con Domenica Live. In prima serata da non perdere la puntata di Live – Non è la d’Urso, in prima serata su Canale 5, mentre su RaiDue previsto al momento il talk di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa con l’emergenza coronavirus come argomento principale. In studio da Barbara d’Urso, infine, ci saranno Nina Moric, Luigi Favoloso e Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesca Sarcina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.