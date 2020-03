Muore a Milano l’architetto Vittorio Gregotti, uno dei maestri dell’architettura del Novecento. Era stato ricoverato per una polmonite causata dal Coronavirus.

A Milano è morto l’architetto Vittorio Gregotti. Aveva 92 anni ed era stato ricoverato alla clinica San Giuseppe per una polmonite da Coronavirus. Ne ha dato la notizia il Presidente della Triennale, Stefano Boeri. Gregotti era nato a Novara il 10 agosto del 1927, ed è stato uno dei più grandi maestri dell’architettura del Novecento.

L’ultimo lavoro di Gregotti è stata la ristrutturazione da ex fabbrica a teatro del Teatro Fonderia Leopolda. Anche sua moglie, Marina Mazza, è ricoverata nella stessa clinica di Milano. Per Stefano Boeri, Gregotti “ha fatto la storia della nostra cultura” e ritiene che con lui è scomparso anche “un saggista, critico, docente, editorialista, polemista, uomo delle istituzioni che ha fatto la storia della nostra cultura. Concependo l’architettura come una prospettiva sull’intero mondo e sulla intera vita. Che grande tristezza“. Dopo la laurea in Architettura nel 1952 al Politecnico di Milano entrò nello studio BBPR. Dal 1953 al 1968 svolse le attività in collaborazione con Ludovico Meneghetti e Giotto Stoppino. Nel 1974 fondò la Gregotti Associati, ha insegnato presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia ed ha insegnato anche a Milano e Palermo.

La carriera illustre e le tante opere

Gregotti è stato ‘visiting professor‘ alle Università di Tokyo, Buenos Aires, San Paolo, Losanna, Harvard, Filadelfia, Princeton, Cambridge (U.K.) e all’M.I.T. di Cambridge. Tra i suoi interventi si contano la risistemazione di Potsdamer Platz a Berlino, il Teatro degli Arcimboldi a Milano, il Gran Teatro Nazionale di Pechino e la Chiesa di San Massimiliano Kolbe a Bergamo.

