Amici 19: puntata senza ospiti e album bloccati – VIDEO

Puntata senza ospiti e bloccata l’uscita degli album dei finalisti: così Amici di Maria De Filippi paga la crisi legata al Coronavirus.

Non ci saranno ospiti nella puntata di oggi della trasmissione Amici di Maria De Filippi. Anche il talent show, dunque, deve fare i conti con il Coronavirus. Ma questa non è l’unica novità annunciata in queste ore.

A quanto pare, infatti, l’uscita degli album dei cantanti del talent show è stata rinviata a data da destinarsi. Questo perché comunque non ci sarebbe la dovuta promozione. I dischi sarebbero dovuti uscire contemporaneamente il 20 marzo.

Si legge nella nota della produzione del talent show: “Amici, in accordo con le major discografiche e con le etichette indipendenti decide di spostare l’uscita fisica degli album di Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo a data da destinarsi. Come segno di rispetto alle nuove direttive indette dal Governo riguardanti il nostro paese in emergenza sanitaria per il dilagarsi del coronavirus e per la tutela della salute delle persone, non vogliamo si esca da casa per comprare gli album finché non si avranno notizie ufficiali più confortanti. Vi aggiorneremo al più presto sulle tempistiche di uscita dei loro progetti discografici”.