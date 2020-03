Stasera in tv – Amici di Maria De Filippi: anticipazioni serale, oggi 13 Marzo

Amici di Maria De Filippi 2020, serale senza pubblico e ospiti, ma pieno di colpi di scena: anticipazioni su cosa accadrà oggi, 13 Marzo

Non ci saranno ospiti né pubblico in studio, eppure the show must go on… in pieno stile Maria De Filippi!

Mettiamoci comodi e restiamo a casa per assistere all’evoluzione artistica dei ragazzi e a quella che sarà la nuova eliminazione.

Il talent andrà in onda questa sera in tv alle ore 21.30 su Canale 5. Scopriamo insieme cosa accadrà in puntata.

Amici di Maria De Filippi 2020, il serale: senza pubblico, senza ospiti ma non senza colpi di scena

Tante sono state le misure prese dalla rete per agevolare il contenimento dell’epidemia Coronavirus, fra queste stasera in televisione vedremo per la prima volta una puntata di Amici di Maria De Filippi senza ospiti in studio. Il pubblico già nella scorsa messa in onda non era stato presente e la mancanza del suo calore è stata certamente percepita, anche da casa. Tuttavia il Serale, in questa serata in tv, mostrerà in maniera più pura quelle che sono le fondamenta su cui tutto regge: il talento dei giovani artisti di Amici.

La conduttrice, senza armi né fronzoli, dimostrerà inoltre che la professionalità non ha bisogno di nulla di più che di se stessa. Oggi, venerdì 13 marzo, la terza puntata del serale di Amici 2020 ci avvicina a un passo dalla finale, in programma fra tre settimane. Gli allievi in gara sono rimasti in sette, quattro cantanti e tre ballerini. Come già noto ai fan, sono stati eliminati dalla competizione Talisa Ravagnani, Martina Beltrami e Francesco Bertoli. Le misure governative influenzeranno anche le esibizioni di danza durante la messa in onda e hanno già portato la produzione a posticipare l’uscita degli album dei cantanti in gara e limitare drasticamente l’interazione fra i concorrenti.

I ragazzi si esibiranno nel medley sulle canzoni di Massimo Ranieri assegnato loro da Loredana Bertè nel corso della scorsa puntata e scopriremo se le parole di Gabry Ponte contro Alessandra Celentano e i giudici di Amici porterà i vertici del programma a ripensare ad alcune scelte.

I talenti rimasti in gara:

Nyv

Giulia Molino

Gaia Gozzi

Jacopo Ottonello

Valentin Alexandru Dumitru

Nicolai Gorodiskii

Javier Rojas

