Ligabue, 60 anni ‘on the road’: a ritmo di rock and roll

Luciano Ligabue compie 60 anni il 13 marzo, per il cantante sono segnati dal ritmo rock and roll e dei brani che l’hanno reso celebre.

Il rocker emiliano Luciano Ligabue compierà 60 anni domani 13 marzo 2020. Conosciuto da tutti come Liga, il celebre cantante di Certe Notti, Balliamo sul Mondo e Happy Hour festeggerà anche i 30 anni di carriera il 12 settembre a Campovolo organizzando una grande festa per tutti i suoi fans con un concerto da 100 mila biglietti che è già andato sold out.

Leggi anche -> Luca Barbarossa, chi è: età, carriera, vita privata del cantante

Il video più visto del rocker Ligabue è Tu Sei Lei, che conta oltre 27 milioni di visualizzazioni. La sua carriera si è costruita pezzo dopo pezzo, passando dai piccoli club ai festival dell’Unità, fino a stadi e tournée internazionali. Già dai primi album, ‘Ligabue‘ e ‘Lambrusco, coltelli, rose e pop corn‘ si era definito come nuovo cantautore rock, mescolando le sue influenze dal rock internazionale, soprattutto British, e quello italiano. Con 12 album in studio, tra cui i bestseller ‘Buon Compleanno Elvis‘ e ‘Miss Mondo‘, cinque live, tre film da regista, con il debutto dietro la macchina da presa nel 1998 con ‘Radiofreccia‘, due romanzi, una raccolta di poesie e una di racconti e tutta una serie di canzoni entrate nel cuore di tanti italiani, il suo percorso artistico è ricchissimo. I riconoscimenti sono arrivati, tra cui un David di Donatello e il duetto con Luciano Pavarotti in ‘Certe Notti‘ e con Elisa, per la quale ha scritto in ‘A Modo Tuo‘, che conta oltre 44 milioni di visualizzazioni e ‘Gli Ostacoli del Cuore‘, che hanno cantato insieme.

Leggi anche -> Amici | Incidente di Elisa in diretta, la cantante ha rischiato

I 30 anni di carriera e la tournée europea

La grande storia di Luciano Ligabue sarà raccontata il 12 settembre a Campovolo, raccogliendo i momenti più belli della carriera dell’artista. Presto, il cantante partirà anche per un tour europeo che, a causa dell’emergenza per il Coronavirus, è stato rimandato di un anno. Liga partirà da Stoccarda il 16 maggio 2021, per andare a Monaco, Londra, Amsterdan, Bruxelles, Parigi e finire a Barcellona il 29 maggio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!