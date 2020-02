Amici | Incidente di Elisa in diretta, la cantante ha rischiato

L’incidente di Elisa in diretta durante la prima del Serale di Amici 2019, la cantante ha rischiato di farsi male. Ecco cosa è accaduto in studio.

Una puntata davvero emozionante la prima del Serale 2019 di “Amici”, il talent show di Maria De Filippi. Ieri sera i ragazzi della scuola hanno coinvolto il pubblico in mille modi. La diretta serale è iniziata con l’intervento, in collegamento in diretta, di Luciana Littizzetto. La comica ha intrattenuto il pubblico con alcune battute divertente, raccontando anche alcuni segreti sul dietro le quinte di Loredana Bertè, presente in studio in qualità di giudice esterno. Con Loredana sono giudici quest’anno anche Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso. Il primo girone di esibizioni, successivamente, ha avuto come protagonisti alcuni dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi, che hanno duettato con i ragazzi di “Amici”: Martina ha cantato con J-Ax, Gaia con Emma, Jacopo con Alessandra Amoroso, Francesco con Ermal Meta, Giulia con Ghali e infine Nyv con Elisa. Proprio durante l’esibizione al fianco di Nyv, Elisa ha avuto un piccolo incidente e ha rischiato di farsi male. Ecco cosa è successo.

L’incidente di Elisa in diretta ad Amici 2019

La puntata serale di Amici è stata divisa in tre parti. Al termine della prima serie di esibizioni Martina è arrivata ultima in classifica, a pari merito con Francesco, e dopo il ballottaggio la ragazza ha dovuto abbandonare il programma. Nicolaj, classificatosi primo, è invece passato di diritto alla prossima puntata. Nyv, seconda in classifica, ha affrontato le tre prove ottenendo infine l’accesso alla seconda puntata. La giovane cantante si è esibita in duetto con Elisa sulle note di “Anche Fragile”: le due donne hanno rapito lo studio, e Tommaso Paradiso si è addirittura alzato in piedi per applaudirle e ringraziarle dell’esibizione davvero molto emozionante. E’ stato al termine del duetto che Elisa ha rischiato di farsi male. Maria De Filippi le ha chiesto di trattenersi al centro del palco per qualche secondo, e la cantante si è avvicinata in modo un po’ goffo dicendo con ironia “Non so camminare”. Le scarpe con il tacco alto non sono affatto comode per Elisa, che poi ha aggiunto “C’era un solo buco lì e l’ho preso proprio io”, facendo capire di aver rischiato di cadere poco prima, durante l’esibizione. Maria l’ha subito tranquillizzata, assicurando che un’artista come lei può anche permettersi di inciampare sui tacchi senza dover vergognarsi di nulla.

