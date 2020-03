Un bambino rapito da un misterioso trafficante 15 anni fa in Cina, è stato ricongiunto recentemente con la sua famiglia. Si indaga sulla serie di rapimenti.

Shen Cong era stato rapito dalla sua casa a Guandon, nel sud della Cina nel 2005. Suo padre, Shen Junliang, non ha mai smesso di cercarlo. Il bambino, che oggi ha 16 anni, si ritiene che fosse stato rapito insieme ad altri 9 ragazzi dal famoso trafficante “Aunt Mei“, oltre 15 anni fa. A gennaio, Shen Cong è stato trovato a Meizhou, una città ad otre 400 chilometri di distanza da dove era stato rapito.

La Polizia Locale ha aiutato Shen Cong a riunirsi con i suoi genitori, Shen Junliang e sua moglie Yu. “Shen è in salute ed è un ragazzo molto solare. Gli piace giocare a basket“, così dichiara la sua famiglia. Il padre non ha mai perso la speranza di ritrovare il suo bambino e ha fatto diventare la sua missione di vita, il ritrovamento del figlio, stampando oltre 1 milione di poster per le persone scomparse. L’idea geniale, quella di pubblicare l’annuncio anche sul social media cinese Weibo, che ha dato luce alla ricerca. Shen Cong sembra essere stato venduto per l’equivalente di 1,440 sterline al Zijin Country, ad est di Guangdong, nel gennaio 2005. Era nato il 7 novembre del 2003.

La trafficante “Aunt Mei” lavorava con Zhang Weiping, è stata trovata colpevole del rapimento e vendita di nove bambini. Otto di loro erano stati venduti al Zijin Country. Molte delle famiglie di questi ragazzi sono state distrutte, tra loro il padre di Yang Jiaxin si è ucciso buttandosi sotto un treno ed è morto non conoscendo il nome del rapitore di suo figlio. I ragazzi erano tutti stati rapiti tra il 2003 e il 2005, solo l’ultima vittima è scomparsa nel 2006. La donna non è ancora stata trovata e portata di fronte alla giustizia, ma si ritiene che abbia intorno ai 65 anni e sia alta 1 metro e 50 centimetri. Cinque dei complici di “Aunt Mei”, incluso il rapitore Zhang Weiping, sono stati catturati. Alcuni sono stati condannati all’ergastolo, due hanno subito la pena di morte.

