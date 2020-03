Grande Fratello Vip, Antonella Elia attacca Licia Nunez: “Str***a viscida”

Ieri i concorrenti del Grande Fratello sono stati informati dell’emergenza Coronavirus, poco dopo Antonella Elia ha insultato pensatemente Licia Nunez.

Ieri sera la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di informare i concorrenti su quella che è la situazione attuale in Italia. Per farlo ha fatto entrare nella casa Michele Cucuzza, il quale ha spiegato quali sono state le evoluzioni del contagio e quale la decisione del Governo Conte per provare ad interrompere la diffusione. Una notizia che ha messo comprensibilmente in agitazione tutti i concorrenti, desiderosi di sapere come stessero i propri familiari fuori dalla casa.

In contrasto con quello che doveva essere il mood post aggiornamento, in casa si è scatenata una furiosa lite. A generarla, come spesso capitato in queste settimane, è stata Antonella Elia. L’ex protagonista di ‘Non è la Rai‘ ha rivolto le consuete parole gentili contro Valeria Marini “Sparati”. A pochi passi c’era Licia Nunez che l’ha invitata a non litigare. Il suo intervento, però, invece di calmarla l’ha fatta esplodere.

Grande Fratello Vip: Antonella Elia insulta Licia Nunez

Colta da improvvisa rabbia, la Elia ha cominciato ad insultare la coinquilina: “Lasciami in pace st***za. Sei una brutta st***za, viscida come un cobra, la pochezza ti rappresenta. Ti offendi per quello che dico? Sei solo una poveretta. La gente ti ammira? Gallina, va a farti un giro prima che mi incavoli veramente”. L’attrice, basita per quel comportamento, le ha risposto che dovrebbe vergognarsi ad avere questi scatti d’ira: “In una serata come questa riesci a continuare con questo schifo? La tua pochezza, sai solo offendere. Dovresti vergognarti“. A suo avviso il comportamento attuato in queste settimane dall’Elia è solo un ruolo e le consiglia di cambiarlo, quindi conclude dicendole: “Le tue minacce non mi fanno paura”.