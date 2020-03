Visto l’aggravarsi della situazione Mediaset starebbe valutando di comunicare ai Vip come si è evoluta l’emergenza Coronavirus, lasceranno la casa?

In queste ore di apprensione per l’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia, c’è chi non è al corrente di come si è evoluta la situazione sanitaria. Stiamo parlando ovviamente dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Per regolamento, infatti, questi vengono lasciati all’oscuro di quanto sta succedendo fuori dalla casa. In questo caso, però, sono stati parzialmente informati per ovvi motivi.

Qualche giorno fa il conduttore è entrato nell’appartamento di Cinecittà con un virologo ed ha spiegato sommariamente la situazione ai Vip. Nel frattempo, però, i contagi sono aumentati in maniera esponenziale ed i concorrenti non sono a conoscenza degli ultimi sviluppi. Secondo quanto rivelato da ‘Fan Page‘, Mediaset starebbe valutando di informarli e di lasciarli decidere se proseguire o meno l’avventura:

“Sanno del Coronavirus ma non sono stati messi precisamente al corrente di quanto sia pesante l’atmosfera che si respira fuori dalla Casa. Non sanno a quanto ammonta il numero di contagiati e potrebbero non avere compreso quanto sia grave e senza precedenti l’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese. La produzione del GF Vip, dunque, starebbe valutando l’idea di raccontare tutto ai concorrenti per poter dare a ognuno di loro la possibilità di decidere in merito al loro futuro nel gioco”.

