Vercelli, maltratta ex moglie e aggredisce carabinieri: arrestato

Un uomo italiano di 33 anni è stato arrestato in provincia di Vercelli. Stava provando ad entrare con la forza in casa dell’ex moglie, dove vivono anche i figli.

Un uomo italiano di 33 anni è stato arrestato in località di Alice Castello, provincia di Vercelli, accusato di maltrattamento familiare e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava cercando di entrare in casa dell’ex moglie contro la volontà di quest’ultima, mostrando un comportamento molto violento e aggressivo. Una volta arrestato ha dichiarato di essersi agitato poiché l’ex moglie non gli permetteva di vedere i figli piccoli, che la donna aveva in custodia. Il motivo di tale impedimento da parte della madre sarebbe stata appunto la violenza dell’uomo, da sempre problematica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Buronzo, con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vercelli e della stazione di Casanova Elvo: all’arrivo hanno subito contattato la donna, che era barricata in casa con i due figli piccoli mentre l’uomo sbraitava fuori dalla porta.

Maltratta la moglie e aggredisce i carabinieri, arrestato uomo di 33 anni

Nel tentativo di calmare l’uomo e allontanarlo dalla casa dell’ex moglie, i carabinieri sono stati spintonati e presi a sputi. Alla fine il criminale è stato bloccato grazie all’intervento di una pattuglia della Radiomobile. La donna vittima dell’accaduto ha poi raccontato ai militari che i maltrattamenti da parte dell’ex marito persistevano da diverso tempo, e che lui non aveva mai accettato la separazione e l’allontanamento dai figli. A chiamare le forze dell’ordine sul posto, domenica notte, non è stata lei ma l’uomo arrestato, che si è lamentato con i carabinieri di non poter vedere i propri figli. Accompagnato in caserma, il 33enne è stato dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti è stato inserito in carcere su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica.

