Coronavirus news | cancellato Indian Wells | tennis a rischio

Niente da fare anche nel mondo dello sport. A causa delle recenti Coronavirus news, salta l’annuale appuntamento di Indian Wells. E non sarà il solo.

Le news sul Coronavirus non portano a niente di buono purtroppo. La malattia si è ormai diffusa in tutto il mondo, dove ha colpito al momento in circa 91 paesi. E tante sono le conseguenze anche sul piano politico, sociale e culturale che ora il manifestarsi del virus Covid-19 sta avendo a tutte le latitudini.

In Italia ce ne siamo accorti con ciò che è accaduto agli eventi sportivi. Tante attività sono state sospese ed i campionati di calcio maggiori vanno avanti a porte chiuse. Con il concreto rischio di subire uno stop definitivo. Senza contare poi la chiusura di scuole ed altri luoghi pubblici. Ma questa situazione vige ormai sempre più in altri posti nel mondo. Negli Stati Uniti è ufficiale la decisione di cancellare l’annuale appuntamento del Master 1000 di Indian Wells, in California.

Coronavirus news, rischiano altri importanti appuntamenti tennistici

Gli organizzatori hanno fatto sapere che l’obiettivo sarà recuperarlo più avanti nel corso della stagione agonistica. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del mondo della racchetta, al di fuori dei quattro principali eventi del Grande Slam. Ma oltre alla cancellazione del torneo di Indian Wells, ora potrebbero arrivare delle decisioni analoghe anche per altri momenti significativi già da tempo in calendario. Anche il torneo di Miami è ora a rischio, con la decisione che sarebbe in via del tutto precauzionale allo scopo di preservare la salute dei giocatori, del personale preposto e del pubblico. La scelta di annullare anche il torneo di Miami – attualmente in agenda per il prossimo 23 marzo – sembra probabile.

