Coronavirus Italia | “La Ferragni specula coi like | lei affossa tutti VIDEO

Su Instagram Chiara Ferragni parla di Coronavirus Italia, fornendo il proprio parere e delle utili raccomandazioni. C’è chi la critica, lei replica con maestria.

Anche Chiara Ferragni ha voluto dire la sua sulla situazione Coronavirus Italia. Lei che vive in piena zona rossa assieme ai suoi cari, ha utilizzato i propri profili social per lasciare un messaggio alla popolazione riguardo ad una problematica diventata in poco tempo enorme e che sta interessando tutto il Paese, non solo le regioni del Nord.

Attraverso un video, la fashion blogger di Cremona ha rilasciato le seguenti parole. “Quella attuale è una situazione davvero terribile. Mai ci è capitato di vivere con una paura simile nell’aria, in condizioni per le quali addirittura il contatto fisico è sconsigliato. Il Coronavirus in sé può non farci così tanta paura, ma il pensiero che possa avvenire un contagio con relativa facilità e tanto velocemente deve fare pensare. Adesso c’è bisogno di compiere qualche sacrificio. Anche io ho annullato diversi impegni di lavoro precedentemente fissati. È un brutto, brutto periodo, ma se seguiremo le regole che gli enti preposti ci hanno comunicato, id disagi saranno limitati”.

Coronavirus Italia, Chiara Ferragni regola a dovere l’hater

L’invito di Chiara Ferragni è quello già sentito da molte altre parti. “Bisogna lavarsi spesso le mani, limitare al massimo i contatti umani, lo stare in luoghi affollati…”. Questo video con protagonista la meglio di Fedez intenta a parlare della assai critica situazione Coronavirus Italia è diventato ben presto virale. In molti hanno espresso apprezzamento per l’umanità dimostrata dalla 32enne influencer lombarda. Ma come al solito non è mancato anche qualche hater. Qualche utente ‘odiatore seriale’ sul web ha accusato la Ferragni di speculare su tutto quanto sta accadendo per cercare di racimolare ulteriore fama. “Banalità e ovvietà per prendere un like, che tristezza…” scrive un internauta. Al quale la stessa Chiara risponde però per le rime. “Ho quasi 19 milioni di follower e sento il dovere di aiutare il mio paese in questo momento. I like li faccio con le foto che posto quotidianamente, non ho bisogno di un’epidemia, anzi avrei evitato molto volentieri questa situazione”. A distanza di qualche ora poi la Ferragni ha pubblicato un’altra clip in cui si riferisce sempre alla situazione Coronavirus.

