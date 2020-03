Nicola Zingaretti positivo al Coronavirus, l’annuncio del segretario del PD

Nicola Zingaretti positivo al Coronavirus, l’annuncio del segretario del Partito Democratico arrivato con un video su Facebook.

«Anche io ho il coronavirus. Seguirò tutti i protocolli previsti in questi casi» sono queste le parole con le quali Nicola Zingaretti annuncia di aver contratto la malattia che sta mettendo in ginocchio l’Italia intera.



Quando Nicola Zingaretti prendeva l’aperitivo a Milano, era il 27 febbraio

Al momento il segretario del PD è in buone condizioni e per questo motivo rimarrà in isolamento presso la propria abitazione. In molti in questo momento hanno ricordato quando Zingaretti pubblicava la foto di un aperitivo preso a Milano con la scritta: “Parola d’ordine: normalità”. Poi spiegava: “Un aperitivo a Milano, ho raccolto l’appello lanciato dal sindaco Sala e dal Pd Milano. Non perdiamo le nostre abitudini, non possiamo fermare Milano e l’Italia. La nostra economia è più forte della paura: usciamo a bere un aperitivo, un caffè o per mangiare una pizza. Coraggio, reagiamo e uniti ce la faremo!”.