Amici, caos in diretta: Timor Steffens attacca duramente un concorrente. Ecco cosa è successo durante la puntata di venerdì.

Momenti di tensione durante la puntata (senza pubblico per le norme sul Coronavirus) di Amici di Maria De Filippi. I protagonisti della situazione sgradevole sono stati il professore di danza noto coreografo e ballerino Timor Steffens e il concorrente ballerino di danza classica Nicolai Gorodiski.

Steffens stava spiegando a Nicolai e a Javier i provvedimenti che il programma aveva preso nei loro confronti per i comportamenti irrispettosi avuti nei giorni scorsi. In particolare stava illustrando il divieto di esibirsi per i primi due gironi rivolto a Nicolai, e per il primo girone per quel che riguardava Javier. A quel punto Nicolai ha perso la testa apostrofando così il professore: “Non accetto provvedimenti da gente come lei, lei non sa nulla di me e del mio talento! Io mi devo difendere da lei!”.

Scontro aperto ad Amici, la durissima reazione di Timor Steffens

Non si è fatta attendere la dura risposta di Timor Steffens: “Ma chi ti credi di essere? Riconosco il tuo talento ma non sei l’eccezione! E’ arrivato il momento che tu ti prenda la conseguenza delle tue azioni! “Sei un arrogante, un presuntuoso, ti credi un primo ballerino ma non lo sei!”.

Maria De Filippi ha cercato di riportare la calma dicendo di volersi concentrare sulla gara tra i concorrenti, ma la situazione è rimasta e rimane tuttora molto tesa e nervosa.