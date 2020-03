Coronavirus, stop al campionato italiano: chi vince lo Scudetto?

L’emergenza Coronavirus non dà pace neanche al calcio italiano: cosa succederebbe se il campionato si fermasse definitivamente? Chi vincerebbe lo Scudetto?

Si tornerà a giocare, ma a porte chiuse per un mese in Serie A: questa la decisione dopo il decreto straordinario del Governo per cercare di limitare la diffusione del Covid-19. Inoltre, le scuole le Università del nostro Paese resteranno chiuse fino al 15 marzo. Poi nelle ore successive anche il ministro dello Sport Spadafora ha confermato la decisione dell’esecutivo di far giocare le partire a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile. Ma cosa succederebbe se la Serie A si fermasse definitivamente?

Coronavirus, stop al campionato italiano: la regola

Il regolamento della Lega non è chiarissimo: soltanto nel 1929 (a girone unico) ci fu la sospensione dell’attività durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello statuto della Serie A e della Figc non è presente una regola precisa: ci potrebbe essere un accordo intorno oppure qualora non dovesse arrivare ci sarebbe un congelamento del torneo senza l’assegnazione del titolo. Infine, si prenderebbe in esame la classifica parziale per consegnare alla Uefa le squadre che devono partecipare alle prossime competizioni europee.