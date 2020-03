Grande Fratello Vip, la mamma di Zequila parla di Adriana Volpe

La mamma di Zequila parla di Adriana Volpe: attore e showgirl partecipano al Grande Fratello Vip e lui ha rivelato di aver avuto un flirt.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, scoppia il giallo attorno ad Adriana Volpe e Antonio Zequila. Lui sostiene di aver avuto un flirt in passato con lei, che però nega decisamente.

I fatti sembrano risalire al 2005 e l’attore nella Casa ha confessato: “Ci siamo conosciuti talamicamente”, facendo infuriare la showgirl, che non ci è stata.

Il flirt tra Zequila e Adriana Volpe: parla la mamma dell’attore

Su quanto potrebbe essere accaduto tra i 2 adesso interviene la mamma dell’attore, che sostiene: “Antonio non è un millantatore come qualcuna sta provando a farlo passare. Antonio avrà tanti difetti, ma non è un bugiardo! Onestamente, non so nulla dei trascorsi con Adriana, tuttavia ricordo perfettamente di aver assistito a una telefonata tra di loro”. Il tutto sarebbe avvenuto poco prima dello sbarco di Zequila sull’Isola dei Famosi.

La sua mamma rivela: “Parliamo del 2005. La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato visto che, da lì a poco, Antonio sarebbe partito per l’Isola dei Famosi. Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio?”.