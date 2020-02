Grande Fratello Vip, Antonio Zequila conferma il flirt con Eva Robins

Nella puntata di ieri del GF Vip, Antonio Zequila ha confermato di aver avuto un flirt con Eva Robins ed ha ammesso che potrebbe starci anche in futuro.

In queste settimane Antonio Zequila ha parlato a ruota libera delle sue conquiste in campo sentimentale, citando alcune delle donne con cui ha avuto una relazione. A quanto pare, però, alla sua lista mancava qualcuno di famoso che si è risentito per non essere stato citato. Così ieri sera Alfonso Signorini ha preparato una sfilata di donne davanti alla casa del Grande Fratello Vip, tutte ex fiamme dell’attore. Dopo averne presentate alcune ha citato una certa Eva e dalla coda di donne è uscita Eva Robins.

Dopo aver spiegato il motivo della sua presenza, ovvero la voglia di chiarire il perché Antonio l’avesse tralasciata, Eva è entrata nella casa per un confronto con Zequila. Quando lei è entrata il concorrente era freezato, in modo tale che non potesse controbattere alle sue affermazioni. Così Eva gli ha detto: “Antonio, sono anche emozionata. È una valanga di anni che non ci vediamo, mi troverai anche invecchiata. Sono venuta qui un po’ piccata, forse mi hai trovata indegna per il tuo elenco?”. Eva si è complimentata con lui per la madre, che ritiene molto elegante e bella, quindi ha ricordato come lui le sia stato accanto in un momento difficile della vita.

Antonio Zequila: “Io l’adoro, l’ho sempre adorata”

Concluso ciò che aveva da dire, Eva ha chiesto che Antonio venisse sfreezato e gli ha proposto di sdraiarsi insieme. A quel punto Zequila si è detto sorpreso delle recriminazioni che gli aveva fatto: “L’ho citata più di una volta. Forse qualcuno lo ha omesso“, ha spiegato per poi aggiungere: “Io ho sempre detto che Eva Robin’s ha una sensualità più di una donna. È una donna sensibile con il cervello di un uomo. Io la adoro, l’ho sempre adorata”. A quel punto Alfonso Signorini gli ha chiesto se in futuro si vedesse accanto a lei e Antonio ha risposto: “Perché no? Sono un uomo single e non escludo niente. La massima espressione della libertà è l’amore”.