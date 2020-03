Coronavirus: la Serie A “va avanti ma a porte chiuse”

Dal governo risposte sul Coronavirus anche rispetto agli eventi sportivi: la Serie A “va avanti ma a porte chiuse”, lascia intendere il ministro Spadafora.

Il governo è al lavoro per un nuovo decreto che prevede forme di contenimento più efficaci contro il contagio da Coronavirus: dagli eventi pubblici alle scuole, diversi sono gli aspetti che si valutano.

Intanto, riguardo alle decisioni prese in materia di istruzione, il ministro Lucia Azzolina ha spiegato che la chiusura di scuole e università è in fase di valutazione, ma non c’è nulla di definitivo.

Serie A a porte chiuse per il Coronavirus: molto più di un’ipotesi

In Italia, intanto, i riflettori sono puntati anche sulla Serie A: migliaia di tifosi sembrano molto più interessati a capire se si tornerà a giocare oppure no. In questi minuti arriva la risposta del governo, di fronte anche alla mancanza di decisioni da parte della Lega Calcio: “Lavoriamo al proseguimento di tutte le attività, anche del campionato, ma nel rispetto della salute per tutti”, ha spiegato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, lasciando palazzo Chigi.

Di fronte all’insistenza dei giornalisti rispetto alla possibilità che si torni a giocare a porte chiuse, il ministro ha chiarito: “Si va verso questo tipo di provvedimento”. Nelle scorse ore, si era addirittura palesata l’ipotesi di una sospensione del campionato. Questo per far fronte all’emergenza e tenendo in considerazione anche sia le aspettative economiche dei club di Serie A che le stringenti norme igieniche. Un’ipotesi che al momento appare accantonata. Una certezza sembra esserci. Il calendario di quello che fu il campionato andrà praticamente riscritto.